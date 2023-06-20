Это невозможно, это шок: аналитики предупредили, что доллар взлетит почти до ста рублей к середине июля — есть все предпосылки

Рубль на валютных торгах последние несколько недель демонстрирует неуклонное снижение. Аналитики утверждают, что все это еще цветочки.

Они прогнозируют, что к середине июля доллар взлетит в цене еще на десять рублей. И это — к нынешнему курсу.

Известный финансовый аналитик Владислав Антонов считает, что при сохранении сложившейся ситуации доллар может достичь к середине июля 95 рублей, то есть будет стоить без малого сто рублей.

Еще недавно такое было невозможно даже представить. И это вызывает шок. Такому курсу доллара способствуют возросшие геополитические риски, растущие госрасходы, увеличивающие дефицит бюджета и низкие цены на нефть.

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