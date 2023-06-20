Что нужно сделать со свининой, чтобы она стала не калорийнее курицы — хитрый трюк

Диетолог Марина Макиша рассказала о том, что свинину можно есть даже во время похудения. По словам специалиста, для этого необходимо взять самый постный кусок и правильно подготовить его к запеканию или другой термической обработке.

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Эксперт рекомендует выбирать лопатку или окорок, так как в них содержится меньше всего жира. Энергетическая ценность этих частей свиной туши не превышает 300 ккал. И данный показатель можно снизить вдвое. Если срезать жировую прослойку, то питательность свинины не будет превышать 150 ккал. А это уже совсем близко к калорийности курицы.

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Источник: m24.ru