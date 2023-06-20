Избавились от долларов, теперь рвут на себе волосы: курс прет вверх, в конце июня ожидается пик — шоковые цифры

Люди, которые не так давно продали имевшиеся у них доллары, сейчас, наверняка, рвут на себе волосы от отчаяния.
Доллар на валютной бирже продолжает ставить новые рекорды и дорожать по отношению к рублю. И изменений ситуации не предвидится. Дело в том, что, по словам экономистов, дорогой доллар комфортен для российского бюджета и экономики в целом.
Аналитики называют цифры, которые еще недавно казались всем шоковыми и невозможными.
«Курс в пределах 80-90 рублей за доллар считается комфортным для экономики вопреки рискам ускорения инфляции в условиях удорожания импорта», - отметил Андрей Алексеев из УК ПСБ.
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Напомним, что в этот вторник, 20 июня, курс доллара в пять вечера на Московской валютной бирже повышался на 28 копеек, до 84,43 рубля, евро – на 40 копеек, до 92,20 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,74 рубля.
По материалам 1prime.ru.