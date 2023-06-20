Избавились от долларов, теперь рвут на себе волосы: курс прет вверх, в конце июня ожидается пик — шоковые цифры

Люди, которые не так давно продали имевшиеся у них доллары, сейчас, наверняка, рвут на себе волосы от отчаяния.

Доллар на валютной бирже продолжает ставить новые рекорды и дорожать по отношению к рублю. И изменений ситуации не предвидится. Дело в том, что, по словам экономистов, дорогой доллар комфортен для российского бюджета и экономики в целом.

Аналитики называют цифры, которые еще недавно казались всем шоковыми и невозможными.