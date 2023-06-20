Поход в банк лучше не откладывать: россиян предупредили, что льготной ипотеки на всех не хватит

В России многие семьи нуждаются в жилье. Одним из самых популярных решений является ипотека. Для россиян есть льготные предложения, когда даются более выгодные условия и низкая процентная ставка. Но теперь эксперты в области недвижимости выступили с важным предупреждением для россиян. Они заговорили о нюансах льготной ипотеки с господдержкой.
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Сотрудница федеральной компании «Этажи» рассказали, что лимиты по этому банковскому продукту израсходованы на 86% по объему выделенных средств и на 96% — по количеству выданных кредитов. На этом фоне жилье на первичном рынке сильно вырастет в цене.
«Ипотека с господдержкой сейчас вторая по популярности программа. При сохранении объемов выдачи существующих лимитов должно хватить до конца 2023 года», — рассказала сайту «Известия» Татьяна Решетникова.