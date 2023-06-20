Исполнится любое желание: просто сделайте это 21 июня — 15 минут и готово

В день летнего солнцестояния, который в 2023 году приходится на 21 июня, астролог Елена Мун рекомендует загадывать желания.

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По заверениям специалиста, в это время можно отправить свой запрос прямиком в космос. Поэтому Вселенная непременно вас услышит, нужно только правильно попросить!

Чтобы желание исполнилось, необходимо вообразить шарик между ладонями и наполнить его до предела потоком своей энергии. На заряд предмета может уйти от 3 до 15 минут. После этого шар нужно будет отправить в космос, произнося: «Да будет так, так стало и так есть», — объяснила Мун.

Источник: vnimanie.pro