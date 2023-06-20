Добавьте это при варке риса, и его вкус раскроется по-новому: три простейших способа сделать гарнир еще вкуснее

Рис - один из самых любимых и универсальных гарниров. Он отлично сочетается с мясом, курицей, рыбой.

Разнообразить вкус гарнира можно, добавив в него в конце варки специи.

Идеально сочетается с рисом шафран. Одной щепотки достаточно, чтобы раскрыть вкус риса по-новому. Тонкий аромат и нотки восточного плова восхитят вас.

Попробуйте добавить в рис такую пряность, как асафетида. Рис станет ароматным, пикантным, напомнит по вкусу блюдо индийской кухни.

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