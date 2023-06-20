Ужас, что творится на бирже: доллар перешел в рост, рубль падает и лучше уже не будет — слова аналитиков

Российская валюта во вторник днем перешла к снижению по отношению к мировым валютам евро, доллару и юаню.

По данным Московской валютной биржи, курс доллара на 17:02 московского времени повышался на 28 копеек, до 84,43 рубля, евро — на 40 копеек, до 92,20 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,74 рубля.

Некоторым может показаться ужасом и шоком то, что творится на бирже. Но аналитики утверждают, что для российского экономики такой курс доллара в 80 с лишним рублей комфортен. А значит, снижения ждать не стоит.

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