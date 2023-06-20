Как нужно поливать томаты, чтоб не прошляпить урожай — овощи не прощают ошибок

К поливу нужно относиться даже серьезнее, чем к внесению удобрений. Ведь если не обеспечить огородные посадки необходимым количеством влаги, то ни одна подкормка не поможет получить хороший урожай.

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Помидоры в этом плане не являются исключением. Томатные грядки тоже следует увлажнять регулярно. А вот периодичность полива и количество влаги зависит от стадии развития самого растения.

После того как проклюнутся всходы, сеянцы нужно снабжать небольшим количеством теплой воды два раза в неделю.

Количество поливов следует пересмотреть, когда рассада окажется в открытом грунте. В первый раз увлажнить почву потребуется через 5–10 суток после пересадки. Затем подачу воды нужно осуществлять 1 раз в 7 дней. Количество воды: 5 литров на куст.

Когда томаты зацветут, количество влаги нужно будет сократить до 3–4 литров на одно растение. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы вода не попала на цветки.

Во время плодоношения поливать нужно 1–2 раза в неделю. На куст следует выливать от 3 до 5 литров жидкости.

Источник: издание belnovosti.by.