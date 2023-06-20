Нет нужды стучать: как выбрать самый спелый арбуз в магазине — ошибиться невозможно

Некоторые думают, что спелый сладкий арбуз выдает желтое пятно на боку. Другие считают, что смогут опознать ягоду нужной кондиции с помощью постукиваний и похлопываний. Оба варианта имеют право на жизнь. Однако ни один из них не дает стопроцентной гарантии. Ведь на самом деле обращать внимание нужно совсем на другие признаки.

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По словам агронома Елизаветы Тихоновой, зрелый сахарный арбуз легко узнать по состоянии кожуры и плодоножки. Можно смело покупать плоды с глянцевой, словно обработанной воском, поверхностью. При этом хвостик арбуза должен быть немного подсохшим.

По этим же признакам следует выбирать яблоки и огурцы. Так как на поверхности этих культур после созревания тоже образуется влагоудерживающая пленка.

Источник: 100.news