Три простейших ингредиента, чтобы сделать клей самим: быстро, просто и в тысячу раз лучше «Момента» — есть в каждом доме

Иногда так бывает: нужно срочно заклеить что-то, а дома нет клея. Для таких случаев у нас есть рецепт, как сделать клей в домашних условиях.
Ингредиенты просты. Как правило, такие есть у каждой хозяйки. Итак, вам понадобится уксус, глицерин, желатин и вода. Состав, сделанный из этих средств, заклеит эффективнее знаменитого «Момента».
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Воду нужно вскипятить. Затем в баночке тщательно перемешать 10 граммов желатина с тремя столовыми ложками кипятка. Затем нужно добавить столовую ложка уксуса и половинку ложки глицерина. Клей готов!
Он отлично подходит для склеивания изделий из дерева, картона, пластика.
По материалам vnimanie.pro.