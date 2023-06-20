Три простейших ингредиента, чтобы сделать клей самим: быстро, просто и в тысячу раз лучше «Момента» — есть в каждом доме

Мальчики мастерят колодец. Фото: Global Look Press

Что делать, если нужно что-то срочно заклеить, а дома не оказалось клея.

Иногда так бывает: нужно срочно заклеить что-то, а дома нет клея. Для таких случаев у нас есть рецепт, как сделать клей в домашних условиях. 

Ингредиенты просты. Как правило, такие есть у каждой хозяйки. Итак, вам понадобится уксус, глицерин, желатин и вода. Состав, сделанный из этих средств, заклеит эффективнее знаменитого «Момента».

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Воду нужно вскипятить. Затем в баночке тщательно перемешать 10 граммов желатина с тремя столовыми ложками кипятка. Затем нужно добавить столовую ложка уксуса и половинку ложки глицерина. Клей готов!

Он отлично подходит для склеивания изделий из дерева, картона, пластика.

По материалам vnimanie.pro.

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