Приблизится к 100 рублям: назван оптимальный курс доллара — шок-цифры от аналитиков

Как следует из данных торгов на Московской валютной бирже, курс рубля пока не показывает каких-либо существенных изменений. Национальная валюта, судя по всему, укрепляться не будет. Дорогой доллар выгоден для российской экономики, об этом говорят все аналитики.
Оптимальный курс доллара — 86 рублей.
«Прогноз следующий: либо доллар более-менее зафиксируется на текущих значениях, при этом может двигаться в пределах рубля туда-сюда, либо будет все-таки расти, но нерадикально — в пределах пары рублей, может, будет 86, при этом сохранит большую волатильность», — сказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
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Между тем, ряд экспертов утверждают, что и 86 рублей за доллар — это не предел. Не исключено, что рубль будет неуклонно снижаться, пока не приблизится к ста рублям. Эта цифра, конечно же, сама по себе вызывает шок.
Так, например, первый вице-премьер России Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.
По материалам iz.ru