Приблизится к 100 рублям: назван оптимальный курс доллара — шок-цифры от аналитиков

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Между тем, ряд экспертов утверждают, что и 86 рублей за доллар — это не предел. Не исключено, что рубль будет неуклонно снижаться, пока не приблизится к ста рублям. Эта цифра, конечно же, сама по себе вызывает шок.

Так, например, первый вице-премьер России Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.

По материалам iz.ru