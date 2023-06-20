Перец начнет плодоносить как бешеный: вымахает вдвое больше обычного — нужны соль и сода

Когда речь заходит о выращивании перца, многие дачники закатывают глаза. Дескать, культура требовательная, и угодить ей почти невозможно. Поэтому хороший урожай этого овоща многие воспринимают как чистую случайность, а не результат упорного труда.

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На самом деле это не совсем так. Конечно, с перцем не все так просто, как хотелось бы. Но и к нему можно найти подход. Например, огородники старой закалки говорят, что для хорошего роста этой культуры нужна особая подкормка из соды и соли.

Чтобы приготовить чудодейственное средство, необходимо смешать 50 г пищевой соды, 1 ч. ложку соли, 2 капли жидкого мыла и 10 л воды. Получившимся средством следует опрыскать каждый куст. Процедуру требуется проводить 2 раза в месяц.

Этот раствор стимулирует образование и рост плодов, а также повышает устойчивость растений ко многим болезням и всякого рода вредителям. Если сделать все четко по инструкции, то можно получить овощи вдвое крупнее обычного.

Источник: издание belnovosti.by