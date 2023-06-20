Указ уже подписан: с 1 июля зарплаты у ряда россиян вырастут на 50 тысяч рублей

Размер доплаты составит от 5 до 53 тысяч рублей. Примечательно, что в общей сложности зарплаты вырастут у более чем 100 тысяч сотрудников соответствующих ведомств.

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В Алтайском крае со следующего месяца доплату получат молодые специалисты и опытные врачи-наставники. С 1 июля каждый месяц опытным врачам будут доплачивать девять тысяч рублей, а фельдшерам и медсестрам – шесть тысяч рублей.

Более того, на десять процентов повысятся оклады у банковских работников по всей стране. По словам специалистов, что индексация зарплат бюджетникам на 2023 год заложена на уровне не ниже восьми процентов, сообщает портал Life.ru.