Чеснок попрет со страшной силой: будет с апельсин или крупнее — все соседи ахнут

Опытные дачники рассказали о том, как правильно удобрять чесночные грядки в летние месяцы. Если следовать этим рекомендациям, можно получить головки небывалых размеров. К делу нужно приступать прямо сейчас. Ведь первую подкормку необходимо провести до конца июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В начале лета чесноку нужен азот. Чтобы напитать землю этим элементом, рекомендуется использовать настой куриного помета. Вносить состав необходимо под корень, сразу после полива обычной водой.

Чтобы приготовить июньское удобрение, нужно залить 1 килограмм птичьих отходов 10 литрами воды. Состав настаивается несколько дней. Далее средство необходимо разбавить водой и использовать по назначению. На 1 литр настоя следует брать 9 литров отстоявшейся жидкости.

В июле чеснок будет рад калийно-фосфорному удобрению. Эти вещества можно извлечь из золы.

Для приготовления июльского состава нужно растворить 2 стакана несгоревших остатков древесины в 12 литрах воды. Этим средством необходимо полить каждое растение. На одну луковицу должно уйти пол-литра удобрения.

Источник: издание belnovosti.by