Перерасчет пенсии с 2023 года: россиян обрадовали прибавкой в 24 тысячи рублей, которые придут с августа

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Каждому пожилому россиянину положены выплаты. Теперь стало известно, что в Московской области увеличили доплаты пенсионерам, у которых низкий доход, до 18 тысяч рублей. Отмечается, что пенсионер должен быть старше 65 лет, не работать и проживать в регионе более 10 лет, тогда он может получить эту выплату.
По словам экспертов, перерасчет пенсии будет сделан начиная с января 2023 года. Пожилые россияне, попадающие под все критерии, получат деньги уже 20 августа.
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Таким образом, если пенсия составляет 15 тысяч рублей, после перерасчета житель области получит сразу единовременно 24 тысячи, а потом ежемесячно — плюс 3 тысячи доплаты.
При пенсии в 16 тысяч рублей разовая выплата составит 16 тысяч, ежемесячно — 2 тысячи, об этом написано на сайте правительства Подмосковья.