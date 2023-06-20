Перерасчет пенсии с 2023 года: россиян обрадовали прибавкой в 24 тысячи рублей, которые придут с августа

По словам экспертов, перерасчет пенсии будет сделан начиная с января 2023 года. Пожилые россияне, попадающие под все критерии, получат деньги уже 20 августа.

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Таким образом, если пенсия составляет 15 тысяч рублей, после перерасчета житель области получит сразу единовременно 24 тысячи, а потом ежемесячно — плюс 3 тысячи доплаты.

При пенсии в 16 тысяч рублей разовая выплата составит 16 тысяч, ежемесячно — 2 тысячи, об этом написано на сайте правительства Подмосковья.