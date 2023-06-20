Засыпали этот состав в унитаз и ушли: через два часа он сиял как алмаз — все растворилось

Хозяйки знают, как тяжело бороться с известковым налетом и мочевым камнем на стенках унитаза. Даже при регулярном уходе и большой чистоплотности они рано или поздно проявляются на стенках.
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Иногда с этими проблемными местами не могут справиться даже дорогие химические средств из магазина. Однако не стоит отчаиваться, очень эффективный состав буквально за три копейки вы можете приготовить самостоятельно.
Для этого смешайте в равных пропорциях соль и соду. Смочите стенки унитаза и бросьте в него полученный порошок, распределите по загрязнениям и оставьте воздействовать на наслоения на 2-3 часа. Если проблема существенная, то можно оставить на ночь. Далее просто пройдитесь ершиком и смойте бачок.
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»