Желтые листья с огурцов исчезли из-за луковой шелухи: просто полили — и проблемы нет

Луковая шелуха пригодится вам не только на Пасху, запасайтесь ею на все лето. Она станет вашим незаменимым помощником, когда на огурцах вы заметите пожелтевшие листья. Подкормка на ее основе мгновенно решит проблему.

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Высыпьте литровую банку шелухи в кастрюлю и залейте ее водой. Доведите до кипения и сразу выключите. Настаивайте 12 часов.

Далее перелейте состав в ведро и долейте воду, чтобы общий объем жидкости равнялся 10 литрам.