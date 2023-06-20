За одуванчики на даче могут оштрафовать на 50 тысяч рублей

В России дачников будут штрафовать, если на их участках будет расти чрезмерно много одуванчиков и других сорняков. Речь идет о владельцах земель сельскохозяйственного назначения.

«Сорняки не должны занимать более 25% площади участка. В противном случае нарушителей могут оштрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей», — заявил юрист Сергей Коломийцев.

А вот если ваша дача предназначена по документам для ведения индивидуального садоводства и огородничества, то закон пока работать не будет. Но вскоре внесут поправки и для таких собственников.

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