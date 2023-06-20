Берем пачку дрожжей и бед с луком не знаем: растет мощным — с два кулака

Обработка лука дрожжевой подкормкой показывает хорошую эффективность у садоводов.
Дрожжи повышают иммунитет лука, ускоряют прирост зелени, стимулируют формирование и рост головок, поддерживают жизнедеятельность полезных микроорганизмов.
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Для приготовления подкормки в теплой воде разведите 100 граммов дрожжей в 10-литровом ведре воды и дайте настояться час. Далее пролейте лук.
Овощи от такого питания становятся крупными и очень вкусными, болезни отступают, а почва насыщается биогумусом.
Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»