Берем пачку дрожжей и бед с луком не знаем: растет мощным — с два кулака

Лук. Фото: соцсети

Этот метод отлично стимулирует развитие растения.

Обработка лука дрожжевой подкормкой показывает хорошую эффективность у садоводов.

Дрожжи повышают иммунитет лука, ускоряют прирост зелени, стимулируют формирование и рост головок, поддерживают жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

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Для приготовления подкормки в теплой воде разведите 100 граммов дрожжей в 10-литровом ведре воды и дайте настояться час. Далее пролейте лук.

Овощи от такого питания становятся крупными и очень вкусными, болезни отступают, а почва насыщается биогумусом.

Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»

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