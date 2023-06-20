Берем пачку дрожжей и бед с луком не знаем: растет мощным — с два кулака

Для приготовления подкормки в теплой воде разведите 100 граммов дрожжей в 10-литровом ведре воды и дайте настояться час. Далее пролейте лук.

Овощи от такого питания становятся крупными и очень вкусными, болезни отступают, а почва насыщается биогумусом.

Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»