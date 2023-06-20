Почему грядки с томатами обязательно посыпаем содой: плоды размером с тыкву

Томаты. Фото: Global Look Press

Это вещество решает многие проблемы культуры.

Обязательно разбрасывайте пищевую соду по грядкам с томатами.

Пищевая сода является щелочным веществом, которое помогает снизить кислотность почвы. Это полезно для томатов, которые предпочитают некислотный грунт.

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Кислая почва может стать причиной заболевания корней помидоров и снижения урожайности культуры.

Заодно пищевая сода уничтожит ряд огородных вредителей, которые в буквальном смысле взрываются от нее.

Все эти свойства соды приводят к отличным результатам: томаты растут сильными, мощными, здоровыми, давая отличный урожай крупных плодов.

Источник: дзен-канал «Газета Балаково»

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