Почему грядки с томатами обязательно посыпаем содой: плоды размером с тыкву

Обязательно разбрасывайте пищевую соду по грядкам с томатами.
Пищевая сода является щелочным веществом, которое помогает снизить кислотность почвы. Это полезно для томатов, которые предпочитают некислотный грунт.
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Кислая почва может стать причиной заболевания корней помидоров и снижения урожайности культуры.
Заодно пищевая сода уничтожит ряд огородных вредителей, которые в буквальном смысле взрываются от нее.
Все эти свойства соды приводят к отличным результатам: томаты растут сильными, мощными, здоровыми, давая отличный урожай крупных плодов.
Источник: дзен-канал «Газета Балаково»