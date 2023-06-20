Почему грядки с томатами обязательно посыпаем содой: плоды размером с тыкву

Обязательно разбрасывайте пищевую соду по грядкам с томатами.

Пищевая сода является щелочным веществом, которое помогает снизить кислотность почвы. Это полезно для томатов, которые предпочитают некислотный грунт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Кислая почва может стать причиной заболевания корней помидоров и снижения урожайности культуры.

Заодно пищевая сода уничтожит ряд огородных вредителей, которые в буквальном смысле взрываются от нее.