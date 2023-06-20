Больше не берем утюг в отпуск: гладим вещи обычной водой, узнаете как — засмеетесь

Каждый из нас попадал в ситуацию, когда нужно было погладить вещь, а утюга под рукой не имелось. Особенно актуальна эта проблема в отпуске.

Запомните данный лайхак для таких случаев. Возможно, вы навсегда откажитесь от утюга в принципе.

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