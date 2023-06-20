Больше не берем утюг в отпуск: гладим вещи обычной водой, узнаете как — засмеетесь

Каждый из нас попадал в ситуацию, когда нужно было погладить вещь, а утюга под рукой не имелось. Особенно актуальна эта проблема в отпуске.
Запомните данный лайхак для таких случаев. Возможно, вы навсегда откажитесь от утюга в принципе.
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На самом деле помятую одежду легко привести в порядок, если просто разбрызгать на нее обычную воду (из пульверизатора или просто изо рта).
Далее оставьте вещи на плечиках естественно высыхать или разложите по полотенцу, разгладив руками. Вы увидите, что складки исчезнут буквально на глазах.
Также можно повесить одежду на вешалке в ванной и включить горячую воду. Под действием пара она тоже сама собой разгладится.
Источник: Telegram-канал «Горничная».