Когда нужно обрывать цветки на картошке, чтобы увеличить урожай на 30% — не проморгайте момент

Среди дачников не утихают споры о том, нужно ли срезать картофельные цветы. Некоторые огородники утверждают, что нет нужды вмешиваться в естественные процессы. А другие, напротив, заявляют, что своевременное избавление от лишней нагрузки позволит культуре дать более богатый урожай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если провести параллель с чесночными стрелками, то утверждения последних кажутся вполне обоснованными. Поэтому будем исходить из того, что удалять цветки все-таки нужно.

Чтобы повысить урожайность картофеля с помощью этого трюка, нужно обрезать лишние элементы в строго определенное время. Например, если вы удалите еще не раскрывшиеся бутоны, то растение выпустит их вновь.

И этот процесс отнимет у него много сил. Поэтому рекомендуется убирать только полностью раскрывшиеся и опыленные цветки. Так как они уже выполнили свою роль в жизни растения и не смогут ему дать больше ничего полезного. Удалив цветы на этом этапе, вы перенаправите питательные элементы в клубни. Что приведет к росту урожайности культуры минимум на 30%.

Источник: tut-news.ru