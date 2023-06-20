Сантехник показал, как убрать засор без него: тросик не нужен, идем на кухню

Отмерьте две столовые ложки пищевой соды, засыпьте их в слив. Далее тонкой струйкой влейте в слив 1 стакан столового уксуса. Вещества дадут обильную пену, которая растворит всю грязь внутри трубы.

Далее вам нужно вскипятить чайник воды и пролить ей слив. Оставьте на 40 минут, далее промойте раковину или ванну. Проблема с засором исчезнет.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»