Сантехник показал, как убрать засор без него: тросик не нужен, идем на кухню

Если у вас засорился слив, не спешите вызывать сантехника, очистить канализацию можно простым шипучим составом. Приготовить его можно из элементарного набора веществ, которые есть у каждого на кухне.
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Отмерьте две столовые ложки пищевой соды, засыпьте их в слив. Далее тонкой струйкой влейте в слив 1 стакан столового уксуса. Вещества дадут обильную пену, которая растворит всю грязь внутри трубы.
Далее вам нужно вскипятить чайник воды и пролить ей слив. Оставьте на 40 минут, далее промойте раковину или ванну. Проблема с засором исчезнет.
Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»