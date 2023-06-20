Зеркало перестанет «потеть»: обработайте его дешевым составом — стойкий эффект

При повышенной влажности и резких температурных перепадах поверхность стекла и зеркал начинает покрываться конденсатом. Особенно часто это происходит в ванной комнате. После принятия горячих водных процедур.

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Чтобы избавиться от этой неприятности, следует купить в автомобильном магазине антизапотеватель. Или можно потратить деньги на что-нибудь более полезное. А этот вопрос решить с помощью воды и желатина.

Зеркало перестанет «потеть», если растворить в стакане воды одну чайную ложку продукта и нанести этот состав на проблемную поверхность. Дело в том, что желатин обладает влагоотталкивающими свойствами. Именно поэтому пар не будет оседать на обработанных зеркалах длительное время.

Источник: tut-news.ru