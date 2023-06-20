Как проверить свою дачу на наличие клещей — точный тест

Многие дачники не чувствуют себя в безопасности даже на собственной территории. А все потому, что они опасаются клещей. Конечно, у этих страхов есть основания. Но все-таки не каждый участок кишит этими паразитами.

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Если вам тоже не дают покоя подобные мысли, проведите простой тест с белой тряпкой. Он достаточно точно покажет, есть ли повод для беспокойства.

Итак, эксперимент нужно начинать утром, сразу после того, как с газона сойдет роса. Помимо белого лоскута ткани, вам потребуется длинная палка.

Возьмите черенок и прикрепите к нему тряпку размером метр на метр. У вас должно получиться что-то похожее на флаг. Затем медленно пройдитесь по саду, проводя тканью по траве и веткам. Не забывайте во время прогулки периодически осматривать полотно на наличие клещей. Если на даче обитают кровососы, то хотя бы один обязательно уцепится за тряпку.

Источник: издание belnovosti.by