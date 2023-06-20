Почему на самом деле не хоронят Ленина - дело в мистике

Некоторые ученые предполагают, что Владимира Ленина на самом деле не хоронят из-за мистики. Якобы вождь при жизни был связан с магией и чуть ли не продал душу дьяволу.

А его мавзолей, по некоторым данным, возвели как усыпальницу, в углу которой находится незаметная ниша. Считается, что основной задачей этого уголка является впитывание жизненной силы.

Кроме того, есть мнение, что над нишей до сих пор стоит дух Сталина и управляет мыслями людей, которые заходят посмотреть на Ленина.

Такая версия пока не нашла научного подтверждения, но легенды на ровном месте в народе не рождаются.

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