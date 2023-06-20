Тлю вывели только этим составом: проверен в СССР, может сделать каждый

Сейчас садоводы все чаще стали обращаться к методам уничтожения огородных вредителей, которые применяли во времена СССР.

В частности, набирает обороты популярности опрыскивание раствором древесной золы против тли. Он показал свою эффективность не одному поколению садоводов, да к тому же абсолютно безвреден для человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».