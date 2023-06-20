Тлю вывели только этим составом: проверен в СССР, может сделать каждый

Сейчас садоводы все чаще стали обращаться к методам уничтожения огородных вредителей, которые применяли во времена СССР.
В частности, набирает обороты популярности опрыскивание раствором древесной золы против тли. Он показал свою эффективность не одному поколению садоводов, да к тому же абсолютно безвреден для человека.
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Золу можно использовать после приготовления шашлыка на мангале, сжигания дров в печи. Также можно приготовить из собранных веток от обрези плодовых деревьев на огороде.
300 граммов древесной золы смешайте с небольшим количеством жидкого мыла или натертого хозяйственного и водой.
Настаивайте данный состав примерно 24 часа, далее опрыскайте им растения, где заметили тлю.
Источник: дзен-канал «Дом в лесу».