В Турции подсказала горничная: всегда моет унитаз теплым уксусом — наслоения растворяются сами

Уксуса нужно взять 1 стакан и нагреть его до 40-50 градусов. Потом внести в него 1 чайную ложку пищевой соды и 3-5 капель обычного йода.

И хлорный отбеливатель, и уксусный состав могут растворить самые сложные наслоения в виде мочевого камня и известкового налета. Но в этом случае их стоит оставить на унитазе на ночь, прикрыв крышкой. Потом промыть.

Источник: дзен-канал «Интернет-газета «Жизнь»