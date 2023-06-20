В Турции подсказала горничная: всегда моет унитаз теплым уксусом — наслоения растворяются сами

В Турции горничные очищают унитазы очень простыми средствами: хлорным отбеливателем или теплым уксусом. Оба вещества просто растворяют наслоения.
Все, что вам нужно сделать - это нанести состав и оставить на какое-то время, далее почистить ершиком и смыть.
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Уксуса нужно взять 1 стакан и нагреть его до 40-50 градусов. Потом внести в него 1 чайную ложку пищевой соды и 3-5 капель обычного йода.
И хлорный отбеливатель, и уксусный состав могут растворить самые сложные наслоения в виде мочевого камня и известкового налета. Но в этом случае их стоит оставить на унитазе на ночь, прикрыв крышкой. Потом промыть.
Источник: дзен-канал «Интернет-газета «Жизнь»