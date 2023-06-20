Какая цифра есть в дате рождения у всех гениев - ищите себя

Ученые пытаются разгадать, в какие даты чаще всего рождаются гении - люди, обладающие сверхспособностями в разных областях.

Инженер Центрального аэрогидродинамического института Евгений Виноградов проанализировал биографии 1008 самых выдающихся личностей всех времен и эпох и пришел к выводу, что в основном гении рождались в холодное время года. И чаще всего это был февраль - на 55% чаще всех остальных месяцев.

Исследователь даже выявил дни недели. По его словам, одаренные люди появлялись на свет в конце вторника, начале среды и первой половине субботы.

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