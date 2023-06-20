Объявлен курс доллара на 26 июня: валютчики бросились в банки, аналитики назвали цифру

Рубль продолжает падать в цене. А все это происходит из-за низких цен на нефть. На прошлой неделе Саудовская Аравия сократила добычу нефти на один миллион баррелей в сутки. Соответственно, нефть марки Brent упала ниже 72 долларов.

Экономисты считают, что доллар, в связи с этим, продолжит расти. Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев объявил цифру.

«К понедельнику, 26 июня, доллар будет все-таки расти, но нерадикально — в пределах пары рублей, может, будет 86, при этом сохранит большую волатильность», - заявил он.

Валютчики, в свою очередь, бросились в банк, чтобы снять деньги и заработать на разнице валют.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».