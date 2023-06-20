Поливаем «хлебной водой» огурцы раз в 2 недели: не успеваем собирать урожай!

Когда огурцы в огороде набирают рост и становятся сильными, им требуется особая подкормка.
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Под ее воздействием культура становится мощной, дает урожай, какого раньше не было. Желтых листьев на огурцах вы больше не увидите.
В 10 литрах воды замочите на ночь булку хлеба. Утром разомните хлеб и влейте 20 миллилитров йода. Настаивайте 5-6 часов, профильтруйте.
Поливайте этим раствором огурцы 1 раз в 2 недели до осени.
Источник: дзен-канал «Грядки в порядке»