Уничтожили муравьев на участке за один раз: раскрываем трюк — кусочки бумаги

Купите в магазине любой гель от тараканов и домашних муравьев. Нарвите или нарежьте бумажек и накапайте этим средством на кусочки.

Далее разложите их по муравейникам. Обычно насекомые пропадают уже на следующий день. Далее отраву для вредителей можно переложить на другие муравейники, использовав повторно.

Источник: дзен-канал «Танюшкина петрушка»