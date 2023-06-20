Уничтожили муравьев на участке за один раз: раскрываем трюк — кусочки бумаги

Многие садоводы страдают от муравьев, которые уничтожают плоды и разводят тлю. Нередко вытравить этих насекомых представляется практически невозможным. Однако выход есть.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Купите в магазине любой гель от тараканов и домашних муравьев. Нарвите или нарежьте бумажек и накапайте этим средством на кусочки.
Далее разложите их по муравейникам. Обычно насекомые пропадают уже на следующий день. Далее отраву для вредителей можно переложить на другие муравейники, использовав повторно.
Источник: дзен-канал «Танюшкина петрушка»