Уничтожили муравьев на участке за один раз: раскрываем трюк — кусочки бумаги

Муравьи. Фото: Global Look Press

Вытравление этих насекомых влечет за собой и исчезновение тли.

Многие садоводы страдают от муравьев, которые уничтожают плоды и разводят тлю. Нередко вытравить этих насекомых представляется практически невозможным. Однако выход есть.

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Купите в магазине любой гель от тараканов и домашних муравьев. Нарвите или нарежьте бумажек и накапайте этим средством на кусочки.

Далее разложите их по муравейникам. Обычно насекомые пропадают уже на следующий день. Далее отраву для вредителей можно переложить на другие муравейники, использовав повторно.

Источник: дзен-канал «Танюшкина петрушка»

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