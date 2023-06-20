Больше не покупаем дорогие порошки: кидаем пару ложек в стиралку — вещи чистейшие

Обычная пищевая сода, которая есть у каждой хозяйки в кухонном шкафу, может помочь в процессе стирки. Она повышает качество любого стирального порошка, превращая дешевенькое средство в люксовое.

Вы не узнаете свое белье после завершения процесса стирки. Оно будет выглядеть так, будто вы только что принесли его из магазина.

Кроме того, сода помогает вымыть порошок из волокон ткани, наделяя вещи удивительной мягкостью. Так что ни пятновыводитель, ни кондиционер вам больше не понадобятся.

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