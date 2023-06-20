Если листочки на огурцах желтеют, поливаем «йодной водой»: результат мгновенный, сами удивились

Водный раствор с йодом и молоком творит настоящие чудеса с огурцами. Подкормка увеличивает урожайность культуры, стимулируя нарастание цветков и плодов, делает растения сильными, устойчивыми к различного рода заболеваниям.

С такой подкормкой при регулярном применении листочки у огурцов никогда не пожелтеют. Также этот раствор можно использовать в качестве быстрой помощи огурцам с желтизной.

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