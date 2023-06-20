Все делают это неправильно: как нужно стирать подушки, чтобы извести из них всякую дрянь

С приходом лета многие хозяйки стирают подушки, чтобы хорошенько просушить их потом на солнышке. На самом деле такой гигиены недостаточно. В наших кроватях любят селиться непрошеные гости в виде бактерий, микроорганизмов, клопов и пылевых клещей.
Чтобы всякая дрянь не заводилась в подушках их необходимо простирывать не менее двух раз в месяц. Конечно речь идет о синтетических вариантах. Когда внутри пух или перья, их придется отдавать в химчистку.
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Подушки можно легко стирать в машинке, выбрав режим не менее 60 градусов. Только при такой температуре клещи и клопы погибают. Выше температуру тоже ставить не стоит.
Подушки хорошо простирываются, если в барабан положить также теннисные шарики. А вместо порошка лучше использовать специальные гели.
Если есть возможность, сушите подушки на открытом солнце, ультрафиолет дополнительно обезвредит ваши спальные принадлежности.
Источник: YouTube-канал «Уютный дом»