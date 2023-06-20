Курс доллара: раскрываем реальные цифры, цена валюты на ближайшие дни

Американский доллар несколько дней подряд после обострения внешнеполитической ситуации пугал россиян своим повышением на торгах. Он неизменно поднимался в цене, обесценивая рубль.

Однако на последних торгах 19 июня он притормозил свое повышение и закончил день цифрой в 84,14 рубля.

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Наталья Мильчакова, финансовый аналитик из Freedom Finance Global, заявила, что в ближайшее время доллар будет торговаться за 83-85 рублей.

Эксперты считают, что в конце этой недели доллар может понизить свои ставки, поскольку рублю окажет поддержку налоговой период. По традиции экспортеры будут реализовывать часть валютной выручки на валютном рынке, что скажется на стоимости доллара в виде понижения его курса.

Источник: rsute.ru.