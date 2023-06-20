Как прогнать тлю с огорода желтком: замешиваем простой раствор для полива сами - рецепт тут

Чтобы тля не нанесла ущерб огороду, дачники стараются реагировать сразу, как только вредитель объявится. Помогают в борьбе с насекомыми не только профессиональные средства, н и народные. Одно из таких доказало свою эффективность, а также безопасно для людей и растений.

Буквально за мгновения избавит растения от тли раствор с куриным желтком и моющим средством. Рецепт такой: 2 сырых желтка, 1 ст ложка лимонного сока и 1 ст. л средства для мытья.

Все смешать, а затем поливать растения – кустарники, овощи, фрукты. Желток дополнительно питает посадки, а моющее средство губит тлю.

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По материалам сайта Belnovosti