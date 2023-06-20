В конце июня доллар преподнесет сюрприз: экономист сделал предупреждение

Колебания курса валют этой весной заставили понервничать не только финансистов, но и обывателей. С началом лета ситуация не поменялась – рубль пикировал, доллар укреплялся. Однако, уже сейчас «зеленый» ощутил зыбкость почвы под ногами, а к концу месяца ситуация и вовсе кардинально поменяется и станет сюрпризом для многих.

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О том, что может произойти с курсом доллара, рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев сайту «Известия». Эксперт подчеркнул, что грядущие события станут важными для котировок.