Помидоры на открытом грунте поспеют быстрее, если подкормить в июне: урожай удвоится, складывать будет некуда!

Во второй половине июня помидоры лучше подкормить, особенно на открытом грунте – это знает каждый дачник. Если момент цветения овощей на грядке упустить и дополнительно не подпитать на корню, то высок риск остаться вовсе без урожая.

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Хитрость опытных дачников заключается в том, что поливают они помидоры во время цветения. В ход идет суперфосфат. Он помогает укрепить корни и подпитать стебли и листву. Надо приготовить раствор для полива, в который идут 10 л воды, 4 ч. ложки суперфосфата, 1 ст. ложка сульфата калия. Поливать можно сразу.

По материалам сайта kp.ru