«Время проявить эгоизм»: астролог Савельева назвала знак зодиака, который этим летом знатно пошопится и сорвет куш

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«Раком летом самое время проявить эгоизм и делать то что радует. Летом будут приятные покупки для сада и дома, качели, кровати. А вот бизнес летом начинать не стоит, с риском уйти в минус на фоне слишком больших затрат на старт-ап. Будет трудно удержаться от аренды самого дорогого офиса или иных подобных крайностей. Впрочем указания на выигрыш тоже есть, так что фин ситуация 50/50», – поделилась астролог.