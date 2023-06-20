«Время проявить эгоизм»: астролог Савельева назвала знак зодиака, который этим летом знатно пошопится и сорвет куш

Обычно в жаркое время года хочется шиковать, но не все могут себе это позволить. Астролог Анна Савельева рассказала сайту Teleprogramma.pro, что ждет этим летом людей. Она выделила один знак зодиака, который ждет много приятных моментов. По словам эксперта, сможет себя порадовать Рак, но будет риск остаться совсем без денег.
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«Раком летом самое время проявить эгоизм и делать то что радует. Летом будут приятные покупки для сада и дома, качели, кровати. А вот бизнес летом начинать не стоит, с риском уйти в минус на фоне слишком больших затрат на старт-ап. Будет трудно удержаться от аренды самого дорогого офиса или иных подобных крайностей. Впрочем указания на выигрыш тоже есть, так что фин ситуация 50/50», – поделилась астролог.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro