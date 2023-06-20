Муравьи с грядок исчезнут от этого порошка: просто посыпьте там, где они любят ползать

Внезапно появившиеся на участке муравьи – головная боль для дачников. Ведь насекомые тут же начинают строить муравейник, повреждая корневую систему растений, а также привлекая тлю на огород.

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Люди испробовали уйму средств, пытаясь прогнать непрошенных гостей со своей земли. В деревне, например, давно пользуется успехом способ, который безопасен для окружающей среды и быстро прогоняет муравьев. Нужно просто посыпать пищевую соду на излюбленные места обитания насекомых – убегут быстро и без оглядки.

По материалам сайта Belnovosti