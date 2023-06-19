Как охладить квартиру, если нет вентилятора и кондиционера — рабочие советы

Если вы не успели подготовить свою квартиру к жаркому лету, обязательно ознакомьтесь с этими советами. Они помогут вам с максимально возможным комфортом пережить знойные дни без кондиционера и вентилятора.

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Проветривайте квартиру. Это нужно делать рано утром и поздно вечером. Когда на улице будет прохладно, откройте окна, двери и включите вытяжку. Так вы за несколько минут освежите воздух в комнатах.

Закройте окна и шторы на весь день. После проветривания закройте окна и задерните шторы. В жару их лучше не открывать. Так вы сможете на несколько часов сохранить комфортную температуру в помещении.

Включите увлажнитель. Не забывайте поддерживать высокий уровень влажности. Если у вас нет специального приспособления, используйте для этих целей пульверизатор. Вы тут же заметите, что в квартире станет приятнее находиться.

Источник: издание belnovosti.by.