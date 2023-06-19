Как нужно гладить кота, чтобы он был доволен — есть правила

Многим кажется, что кота можно гладить, как и когда угодно. Но это вовсе не так. В этом деле тоже есть свои нюансы.

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Первое, что нужно знать человеку: кошка очень любит свободу. Поэтому зверя ни в коем случае нельзя удерживать силой и ласкать против его воли.

Второе, на что следует обратить внимание: гладить кота можно не везде. Есть запретные места. Это начало хвоста, живот, лапы и поясница. А вот спину, голову и шею можно трогать без всяких опасений. Легкий массаж этих областей очень порадует питомца.

И третий, не менее важный момент: обращайтесь с животным бережно. Поглаживания должны быть нежными и аккуратными. Иначе пушистый товарищ обидится и будет вас избегать.

Источник: издание belnovosti.by