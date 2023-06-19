Для чего опытные кулинары обмазывают куриные яйца уксусом — полезный лайфхак

Иногда при покупке яиц можно не заметить маленькие трещины на скорлупе. Чаще всего они обнаруживаются уже перед готовкой. Варить такой продукт нет никакого смысла, ведь белок в процессе кипения обязательно вытечет.

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Так думают начинающие кулинары. А их более опытные коллеги уже давно перестали переживать по этому поводу. Они просто пользуются одним лайфхаком.

Чтобы дефектные яйца не потеряли форму во время варки, необходимо смазать проблемное место уксусом. Дело в том, что кислая среда ускоряет процесс затвердевания яйца. Белок настолько быстро сворачивается, что просто не успевает просочиться сквозь трещину.

Источник: tut-news.ru