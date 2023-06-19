Тля мигом съежится и упадет без чувств: достаточно одного опрыскивания — мощный состав

Существует множество рецептов против тли. В Сети встречаются как простые, так и многокомпонентные составы. Часть из них работает хорошо, а другие — вполсилы. Однако нет никакого смысла мудрить и смешивать какие-то растворы, если у вас под рукой есть жидкое или твердое мыло.

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Этим способом пользовались еще наши прадеды. И, к слову, они были вполне довольны урожаем. Потому что данный состав позволяет избавиться от тли всего за одни сутки.

Чтобы паразит перестал высасывать соки из вашего сада и огорода, растворите три большие ложки мыла в одном литре воды. Перелейте средство в бутылку с распылителем и как следует пройдитесь по всем проблемным посадкам.

На следующий день мыльную воду нужно смыть. Поэтому будет замечательно, если вы проведете обработку за 24 часа до дождя. Обычно вредитель пропадает после одной процедуры. Но в случае необходимости ее всегда можно повторить.

Источник: tochka.by