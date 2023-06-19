Как отучить кота гулять по столу: поможет угощение и полка — с питомцем можно договориться

Многие хозяева готовы простить своему пушистому любимцу любые шалости. При этом далеко не каждый владелец кошки будет рад тому, что зверь любит проводить время на обеденном столе. Во-первых, это не гигиенично. А во-вторых, кот может перепрыгнуть со стола на горячую плиту и получить ожог.

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Чтобы избежать этих неприятностей, нужно отучить питомца от этой дурной привычки. Приготовьтесь, сделать это будет не очень просто. Для начала поймите, что животное тянет на стол не забытый вами ужин, а потребность взгромоздиться как можно выше.

Кошке это необходимо для установления контроля над территорией. Поэтому вам нужно предложить ей альтернативу. Например, можно повесить полку. А чтобы зверь понял, что от него требуется, придется проявить терпение. Пересаживайте животное на полку всякий раз, как оно решит занять позицию на столе. И не забывайте сопровождать это действие угощением. Со временем новое место станет вызывать у питомца приятные ассоциации и кошка сама будет выбирать полку, а не обеденный стол.

Источник: издание belnovosti.by.