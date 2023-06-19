Волосы попрут как на дрожжах: увидите результат уже через пару недель — специя спасет от алопеции

Чудесное действие розмарина на рост волос заметили еще в Древней Греции. А по прошествии веков положительное влияние этой специи было доказано учеными. Исследование «Масло розмарина против миноксидила при лечении андрогенетической алопеции» показало, что эффективность растения в этом вопросе не уступает действию популярного препарата миноксидил. Но в отличие от разрекламированного средства, масло розмарина не вызывает зуд и раздражение кожного покрова.

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Однако и у масла есть противопоказания. Поэтому перед его нанесением все-таки стоит проконсультироваться с врачом. А вот настоем розмарина можно пользоваться всем, у кого нет на него аллергии.

Чтобы приготовить спасительное средство для шевелюры, необходимо залить четыре чайные ложки листьев розмарина 0,6 литра кипятка. После того как жидкость остынет, ее нужно пропустить через марлю и использовать для ополаскивания волос и кожи после каждого мытья головы.

Первый эффект от процедуры можно заметить уже через пару недель: начнут отрастать новые волоски. Если не лениться готовить настой, то вполне реально отрастить косу через несколько месяцев.

Источник: thevoicemag.ru