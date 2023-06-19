Стало известно, зачем нужно поливать грядки после дождя — вы удивитесь, но будете так делать

Большая часть огородников уверена в том, что недавний дождь избавляет их от вечернего или утреннего полива. На самом деле это спорное утверждение. Ведь зачастую количества выпавших осадков недостаточно для того, чтобы как следует увлажнить почву вглубь.

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Проверить состояние грунта можно с помощью палки. Воткните ее в грядку, и если после извлечения колышка на нем не будет налипшей земли, то без полива вам не обойтись.

Лайфхаком рекомендуется пользоваться не только после дождя. Смотрите на палку перед каждой водной процедурой. Это поможет вам избежать не только пересыхания грунта, но и чрезмерного увлажнения, которое тоже не идет на пользу растениям.

Источник: издание belnovosti.by.