Оставьте лавровый лист под ковриком у двери — через неделю ощутите приятные перемены

О том, что лавровый лист незаменим в кулинарии, знают все хозяйки. Также с помощью этой специи можно прогнать тараканов. Это тоже известно многим. А вот о том, что пряность притягивает в дом удачу и достаток, почти никто не догадывается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Этим тайным знанием поделилась астролог Елена Мун. Специалист рассказала, что для раскрытия магических свойств растения необходимо в день солнцестояния положить четыре листочка лавра под коврик у двери.

«Расположите их так, чтобы черешки (веточки, основание листа) были направлены друг к другу, собраны в одну точку, а кончики листков смотрели на четыре стороны света», — научила россиян Мун.

В 2023 году ритуал следует проводить 21 или 22 июня. Если все сделать правильно, то эффект не заставит себя ждать. Возможно, приятные сюрпризы появятся уже через неделю.

Источник: vnimanie.pro