Успех станет частью судьбы: астролог научила притягивать удачу особым ритуалом в день летнего солнцестояния

Приближается один из самых необычных дней в году — день летнего солнцестояния, который пройдет 21 июня. Астролог Елена Мун рассказал, что можно сделать, чтобы привлечь в жизнь успех. Особый ритуал может сделать каждый.
Специалист отметила, что в это время можно попросить о любви, рождении детей, финансовом благополучии, об успехе в новом деле, творческом вдохновении, открытии способностей, здоровье, прибавлении духовных и физических сил.
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«В день солнцестояния купите одно любое семя. Дома положите его в смоченную водой тряпочку и прошепчите над ним слова: „Семечку да по семечку, мне да по правде, намереваюсь (говорите ваше намерение, например, купить машину), да так, чтобы намерение мое сбылось, проросло, корнями крепко в землю впилось. Да будет так“. Семя нужно поместить в стаканчик или горшочек с землей» , — пояснила астролог.
Она добавила, что это семя нужно семь дней поливать понемногу. Затем его можно пересадить в землю, например на участке или просто на улице. По словам Мун, его желательно поливать каждый месяц в полнолуние, пишет портал «А теперь внимание!».