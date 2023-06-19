Успех станет частью судьбы: астролог научила притягивать удачу особым ритуалом в день летнего солнцестояния

Приближается один из самых необычных дней в году — день летнего солнцестояния, который пройдет 21 июня. Астролог Елена Мун рассказал, что можно сделать, чтобы привлечь в жизнь успех. Особый ритуал может сделать каждый.

Специалист отметила, что в это время можно попросить о любви, рождении детей, финансовом благополучии, об успехе в новом деле, творческом вдохновении, открытии способностей, здоровье, прибавлении духовных и физических сил.